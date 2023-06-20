Опрос: почти 60% респондентов лично сталкивались со случаями сексуального насилия

Опрос, который провела ассоциация, касался эффективности реагирования на случаи сексуального насилия в Украине.

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"Так, 59,4% респондентов лично сталкивались со случаями сексуального насилия (изнасилование, сексуальные домогательства и т.д.). 39,5% лиц ответили, что их родные, друзья или знакомые сталкивались с сексуальным насилием", - говорится в результатах опроса.

Детали

Также по результатам опроса 40,7% людей, которые лично пережили сексуальное насилие, никому не рассказывали о совершенном в отношении их преступлении.

Женщины сталкивались лично со случаями сексуального насилия чаще всего на улице, в общественных местах (71%), в общественном транспорте (35%), в жилье, где постоянно или временно проживали (24%), в учебном заведении (19%) и на работе (13%).

Самые популярные причины, которые, по мнению респондентов, сдерживают пострадавших от того, чтобы обращаться за помощью или сообщать об уголовных правонарушениях:



78,4% — думают, что их обращение проигнорируют правоохранительные органы;



72,6% — боятся осуждения общества;



68% — страх нарушения конфиденциальности.



Реагирование на сексуальное насилие респонденты оценивают так:



67% — сексуальное насилие считается чем-то незначительным;



63% — пострадавших обвиняют в случившемся;



37% — пострадавшее лицо не получит никакой защиты;



8% — подход ориентирован на пострадавшего и лицо может быть уверено, что ему окажут помощь.



"Ассоциация женщин-юристок Украины "ЮрФем" в течение мая-начале июня 2023 года проводила опрос об эффективности реагирования на случаи сексуального насилия в Украине. Участие в опросе приняли 747 человек, из них 94,5% – женщины, 5,1% – мужчины и 0,4% лиц не желали указывать свой пол", - говорится в сообщении.

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