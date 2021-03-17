Опитування: 92% українців вірять, що олігархи мають великий вплив на суспільство
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Понад 90% українців вірить, що олігархи мають великий вплив на українське суспільство і здійснюють його переважно через окремих депутатів парламенту та ЗМІ. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає УНН.
Цитата
“Переважна більшість населення (92%) вважають, що олігархи мають великий вплив на українське суспільство”, - йдеться в результатах дослідження.
Деталі
Відносна більшість українців (38%) вважає, що вплив здійснюється через окремих депутатів, 27% вважає, що він здійснюється переважно через ЗМІ, 10% вважають, що він здійснюється через президента, інші не висловились чи дали іншу відповідь.
Довідково
Опитування проведене з 10 по 12 березня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% - для показників, близьких до 10%, 1.1% - для показників, близьких до 5%.
Що було раніше
За результатами нещодавнього опитування, проведеного Центром Разумкова, більше половини українців оцінюють економічну ситуацію в країні як “дуже погану” або “досить погану”, і лише 2% — як “добру” або “дуже добру”.