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Опрос: 92% украинцев верят, что олигархи имеют большое влияние на общество

Опрос: 92% украинцев верят, что олигархи имеют большое влияние на общество

Киев  •  УНН

 • 20518 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Более 90% украинцев верят, что олигархи имеют большое влияние на украинское общество и осуществляют его преимущественно через отдельных депутатов парламента и СМИ. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.

Цитата

"Подавляющее большинство населения (92%) считают, что олигархи имеют большое влияние на украинское общество", - говорится в результатах исследования.

Детали

Относительное большинство украинский (38%) считает, что влияние осуществляется через отдельных депутатов, 27% считает, что он осуществляется преимущественно через СМИ, 10% считают, что он осуществляется через президента, другие не высказались или дали другой ответ.

Справка

Опрос проведен с 10 по 12 марта 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2014 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% - для показателей, близких к 10%, 1.1 % - для показателей, близких к 5%.

Что было раньше

По результатам недавнего опроса, проведенного Центром Разумкова, больше половины украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую", и только 2% - как "хорошую" или "очень хорошую".

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