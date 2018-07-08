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Операцію з порятунку дітей із печери в Таїланді призупинили

Операцію з порятунку дітей із печери в Таїланді призупинили

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Рятувальники вивели чотирьох дітей із затопленої печери в північній частині Таїланду, де футбольна команда хлопчиків разом із тренером потрапила в пастку більше двох тижнів тому. Наразі операцію з порятунку призупинили на 10-20 годин, передає УНН з посиланням на AP.

"Операція проходить набагато краще, ніж очікувалося", - заявив губернатор тайського міста Чайранг Наронгсак Осатанакорн, який очолює операцію.

Він додав, що з печери спочатку діставали тих дітей, у яких був найкращий стан здоров’я.

За словами губернатора, наступний етап рятувальної операції розпочнеться через 10-20 годин. Операція з порятунку всіх 13 осіб може тривати від двох до чотирьох днів, залежно від погодних умов.

Нагадаємо, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв’язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років ііх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих у печері людей.

Рятувальники почали операцію з евакуції людей з Кхао Луанг 8 липня.

Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на учасника операції повідомила, що із затопленої печери вже вивели шістьох дітей. Однак згодом дані були виправлені: наразі йдеться лише про чотирьох дітей.

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