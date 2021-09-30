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Опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за тепло в їх будинках

Київ • УНН

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Ціну на газ зафіксували, але комуналка буде трасти

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що готовність до опалювального сезону в Україні становить понад 90%. Опалення місцева влада включать, як тільки середньодобова температура впаде нижче 8 градусів і протримається так три дні поспіль. Однак незважаючи на оптимізм уряду осінньо-весняний опалювальний період 2021-2022 буде непростим як і попередні. УНН розбирався, чому незважаючи на заяви влади, рахунок в платіжках українців все-одно виросте, і чому мери міст вимагають втрутитися в ситуацію самого президента.

Блакитне паливо розбрату

Початок цього року преподав українській владі хороший урок, коли в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів. Ризик того, що ситуація може повторитися великкий. Комунальні платежі виростуть мінімум на 33%, в залежності від регіону країни. За інформацією УНН в Офісі президента ще навесні опрацьовували механізми як уникнути нової хвилі невдоволень, а за кілька тижнів до початку опалювального сезону чиновникам енергетичної вертикалі нагадали, що збереження їх місць безпосередньо залежить від того як пройде цей опалювальний сезон.

У травні уряд відмовився від ринкового визначення вартості газу для населення, зафіксувавши ціни на весь рік. А в серпні вирішив знизити з 1 жовтня ціни на електроенергію на 17%. З початку року за встановлення тарифів на тепло і гарячу воду відповідає регіональна влада. Саме від неї тепер залежить, які цифри українці найближчим часом побачать в своїх рахунках.

За даними моніторингу ГазПравди, в залежності від компанії, річна, фіксована ціна "блакитного палива" в жовтні буде коливатися від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували Агросинтез Трейдинг - 7,80 гривень за кубометр, Трейд КП Луцькводоканал - 7,88 гривень за кубометр, Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут - 7,89 гривень за кубометр. Незважаючи на те, що більшість компаній встановили ціни до 9 грн за кубометр, клієнтам трьох компаній з Херсонської, Житомирської та Чернівецької областей пощастило менше: їх річний становитиме 13,5 гривень за куб м. Саме ці цифри в останні місяці активно повторюють провладні політики, забуваючи уточнити, що ці цифри не остаточні.

"Потрібно розуміти, що це не остаточна ціна 7,96, тому що це без ПДВ і вона ще не включає транспортування облгазам, тобто тим, хто займається розподільними мережами, це окрема плата. Тому реальна ціна за фактом вище, безумовно. Але 30 грн - це точно не для населення. Якщо хтось таку ціну населенню виставляє, то там можна судитися, тому що є чітка позиція, що НАК "Нафтогаз" готовий поставляти підприємствам газ для населення за фіксованою ціною", - пояснює економіст Борис Кушнірук.

За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова зараз немає ніяких приводів для підвищення тарифів і вся відповідальність за цифри в платіжках на місцевій владі, що викликало критику деяких мерів.

"Високі тарифи - це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодних підстав підвищувати тарифи для населення немає і не буде. Підкреслюю, що суми в платіжках повинні бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій", - сказав Немчинова.

У відповідь на це мер Дніпра Борис Філатов порадив міністру "іноді жувати, а не говорити". "Ви, великі начальники, будете з місцевим самоврядуванням партнерами і солідарно відповідатиете перед народом за підвищення тарифів або будете брехати, маніпулювати і перекладати відповідальність. І хорошим це вже точно не закінчиться", - сказав він. За словами мера Дніпра зараз йдуть переговори про тарифи між АМУ, Конгресом регіональних влад, Кабміном і "Нафтогазом".

Неможливість виставляти тарифи заявлені урядом відзначають у багатьох регіонах. Наприклад, після підрахунків, для жителів Черкас платіжки за тепло планували збільшити мінімум на 200 гривень. Керівник компідприємств "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась пояснив, що без підняття тарифу на тепло пройти опалювальний сезон неможливо.

"Зараз тариф на газ становить 3 900 гривень за одну тисячу кубометрів, а насправді відповідає тарифу 6 6183,33 гривні за одну тисячу кубометрів без ПДВ. Без підняття тарифу неможливо пройти весь опалювальний сезон. Для населення тариф зросте незначно. Це все компенсується житловими субсидіями", - зазначив він. Чиновник пояснив таке підняття тим, що "Нафтогаз" різко змінив підходи до оплати природного газу.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко відмовився підписувати рішення виконкому про підвищення тарифу на теплову енергію для користувачів. УНН в мерії повідомили, що найближчим часом місцева влада буде домагатися від уряду регулювання тарифів на теплову енергію, і підтримки намір домогтися в тому числі від президента, який збирає Конгрес місцевих і регіональних влад, де головним питанням буде - тарифний.

"Я розраховую, що Кабмін втрутиться в ситуацію, тому що з нинішньою ціною на газ ми поховаємо наші комунальні підприємства за цей опалювальний сезон. Сподіваюся, що за сприяння президента це питання буде вирішене. І ми не будемо підвищувати тарифи, залишивши їх на тому ж рівні", - сказав мер Бондаренко.

Незважаючи на декларативний посил населенню від уряду, що тарифи під контролем, як і проходження всього опалювального сезону, експерти енергетичної галузі оцінюють такі заяви надто "оптимістичними". У підсумку українці неминуче зіткнутися з підвищенням тарифів у своїх платіжках в порівнянні з минулим роком. Наскільки максимально буде залежати від того, як уряд домовиться з регіональною владою та чи виконає свої зобов'язання.

Одна з ключових претензій мерів, що влада досі мляво виконує укладений меморандум між урядом і місцевою владою на початку цього року як наслідок протестів громадян. Його суть полягає в тому, що уряд гарантує фіксовану ціну газу від "Нафтогазу" для ТКЕ для потреб населення і компенсацію боргів ТКЕ перед НАКом за минулі опалювальні періоди. Ця сума повинна була складати близько 50-70 млрд гривень. Точну цифру по кожному ТКЕ повинні були визначити спеціальні комісії, які Кабмін створив тільки трохи більше двох тижнів тому.

Зараз у ТКЕ п'ятдесяти найбільших міст країни заблоковані рахунки через те, що уряд не надав компенсацію різниці в тарифах за спожитий газ за минулі періоди, і розблокують ці рахунки за кілька тижнів до опалювального сезону залишається питанням.

"Черговий рік, коли ми бачимо повний хаос з опалювальним сезоном. Проблеми з року тільки накопичуються. Замість того, що опрацювати економічну модель, влада займається латанням дірок в енергетичній галузі, а борги продовжують зростати. За менш, ніж місяць до опалювального сезону, особисто для мене зрозуміло тільки те, що уряду і регіональної влади потрібно вирішити багато завдань, щоб знову не отримають ляпаса від вулиці", - резюмує голова Комітету економістів України Андрій Новак.

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