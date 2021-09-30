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Отопительный сезон: сколько украинцы будут платить за тепло в их домах

Киев  •  УНН

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Цену на газ зафиксировали, но коммуналка будет трасти

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что готовность к отопительному сезону в Украине составляет более 90%. Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов и продержится так три дня подряд. Однако несмотря на оптимизм правительства осенне-весенний отопительный период 2021-2022 будет непростым как и предыдущие. УНН разбирался, почему несмотря на заявления власти, счет в платежках украинцев все-равно вырастет, и почему мэры городов требуют вмешаться в ситуацию самого президента.

Голубое топливо раздора

Начало этого года преподало украинской власти хороший урок, когда в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов. Риск того, что ситуация может повториться велика. Коммунальные платежи вырастут минимум на 33%, в зависимости от региона страны. По информации УНН в Офисе президента еще весной прорабатывали механизмы как избежать новой волны недовольств, а за несколько недель до начала отопительного сезона чиновникам энергетической вертикали напомнили, что сбережение их мест напрямую зависит от того как пройдет этот отопительный сезон.

В мае правительство отказалось от рыночного определения стоимости газа для населения, зафиксировав цены на весь год. А в августе решило снизить с 1 октября цены на электроэнергию на 17%. С начала года за установление тарифов на тепло и горячую воду отвечает региональная власть. Именно от нее теперь зависит, какие цифры украинцы в ближайшее время увидят в своих счетах.

По данным мониторинга ГазПравды, в зависимости от компании, годовая, фиксированная цена “голубого топлива” в октябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр.

Самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг - 7,80 гривен за кубометр, Трейд КП Луцкводоканал - 7,88 гривен за кубометр, Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт - 7,89 гривен за кубометр. Несмотря на то, что большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр, клиентам трех компаний из Херсонской, Житомирской и Черновицкой областей повезло меньше: их годовой будет составлять 13,5 гривен за куб м. Именно эти цифры в последние месяцы активно повторяют провластные политики, забывая уточнить, что эти цифры не окончательны.

“Нужно понимать, что это не окончательная цена 7,96, потому что это без НДС и она еще не включает транспортировку облгазам, то есть тем, кто занимается распределительными сетями, это отдельная плата. Поэтому реальная цена по факту выше, безусловно. Но 30 грн - это точно не для населения. Если кто-то такую цену населению выставляет, то там можно судиться, потому что есть четкая позиция, что НАК "Нафтогаз" готов поставлять предприятиям газ для населения по фиксированной цене”, - поясняет экономист Борис Кушнирук.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова сейчас нет никаких предлогов для повышения тарифов и вся ответственность за цифры в платежках на местных властях, что вызвало критику некоторых мэров.

"Высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений ", - сказал Немчинова.

В ответ на это мэр Днепра Борис Филатов посоветовал министру “иногда жевать, чем говорить”. “Вы, большие начальники, или будете с местным самоуправлением партнерами и солидарно отвечать перед народом за повышение тарифов или будете врать, манипулировать и перекладывать ответственность. И хорошим это уж точно не закончится”, - сказал он. По словам мэра Днепра сейчас идут переговоры о тарифах между АМУ, Конгрессом региональных властей, Кабмином и “Нафтогазом”.

Невозможность выставлять тарифы заявленные правительством отмечают во многих регионах. К примеру, после подсчетов, для жителей Черкасс платежки за тепло планировали увеличить минимум на 200 гривен. Руководитель компредприятия “Черкассытеплокоммунэнерго” Павел Карась объяснил, что без поднятия тарифа на тепло пройти отопительный сезон невозможно.

“Сейчас тариф на газ составляет 3 900 гривен за одну тысячу кубометров, а на самом деле соответствует тарифу 6 6183,33 гривны за одну тысячу кубометров без НДС. Без поднятия тарифа невозможно пройти весь отопительный сезон. Для населения тариф вырастет незначительно. Это все компенсируется жилищными субсидиями”, – отметил он. Чиновник объяснил такое поднятие тем, что “Нафтогаз” резко изменил подходы к оплате природного газа.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отказался подписывать решение исполкома о повышении тарифа на тепловую энергию для пользователей. УНН в мэрии сообщили, что в ближайшее время местная власть будет добиваться от правительства регулирования тарифов на тепловую энергию, и поддержки намерены добиться в том числе от президента, который собирает  Конгресс местных и региональных властей, где главным вопросом будет - тарифный.

"Я рассчитываю, что Кабмин вмешается в ситуацию, потому что с нынешней ценой на газ мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон. Надеюсь, что при содействии президента этот вопрос будет решен. И мы не будем повышать тарифы, оставив их на том же уровне", – сказал мэр Бондаренко.

Несмотря на декларативный посыл населению от правительства, что тарифы под контролем, как и прохождение всего отопительного сезона, эксперты энергетической отрасли оценивают такие заявления слишком “оптимистичными”. В итоге украинцы неизбежно столкнуться с повышением тарифов в своих платежках по сравнению с прошлым годом. Насколько максимально будет зависеть от того, как правительство договорится с региональными властями и выполнит ли свои обязательства.

Одна из ключевых претензий мэров, что власть до сих пор вяло исполняет заключенный меморандум между правительством и местными властями в начале этого года как следствие протестов граждан. Его суть состоит в том, что правительство гарантирует фиксированную цену газа от "Нафтогаза" для ТКЭ для нужд населения и компенсацию долгов ТКЭ перед НАКом за прошлые отопительные периоды. Эта сумма должна была составлять около 50-70 млрд гривен. Точную цифру по каждому ТКЭ должны были определить специальные комиссии, которые Кабмин создал только чуть более двух недель назад.

Сейчас у ТКЭ пятидесяти крупнейших городов страны заблокированы счета из-за того, что правительство не предоставило компенсацию разницы в тарифах за потребленный газ за прошлые периоды, и разблокируют ли эти счета за несколько недель до отопительного сезона остается вопросом.

“Очередной год, когда мы видим полный хаос с отопительным сезоном. Проблемы из года только накапливаются. Вместо того, что проработать экономическую модель, власть занимается латанием дыр в энергетической отрасли, а долги продолжают расти. За менее, чем месяц до отопительного сезона, лично для меня понятно только то, что правительству и региональной власти нужно решить много задач, чтобы снова не получат пощечину от улицы”, - резюмирует председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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