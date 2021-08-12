Опалювальний сезон під загрозою: чому влада не встигає підготуватися до холодів

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Київ • УНН

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Чого чекати українцям від майбутнього опалювального сезону

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на середину липня до опалювального сезону підготовлено від запланованого більш 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення. Однак учасники енергоринку б'ють на сполох: багато ТЕС зупиняють свою роботу, в країні катастрофічно не вистачає вугілля, а сама підготовка до опалювального сезону під загрозою. У всьому винні, нібито, спекулянти і недобросовісні учасники ринку. Чи встигне влада вирішити проблему і чи загрожують українцям віялові відключення цієї зими, розбирався УНН.

Проблемна подача тепла

"Вже більше 50% об'єктів готові до опалювального сезону. На цьому тижні відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, ключовою темою якого була планова підготовка і стабільне проходження осінньо-зимового періоду. За інформацією ОДА, станом на середину липня підготовлені від запланованого більш 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, 51% котелень, 54% теплових мереж", - повідомив прем'єр-міністр Шмигаль.

Паралельно член наглядової ради "Донбасенерго" Юрій Саква розповідає, що кількість аварійних ремонтів енергоблоків електростанцій різко збільшилася, а запаси вугілля на складах ТЕС продовжують знижуватися.

"На карті НЕК "Укренерго" зарясніли червоні квадратики аварійних ремонтів вугільних блоків. Запаси на складах ТЕС продовжують танути, ще трохи спеки і вугільні блоки можуть стати теж недоступними ще до зими", - повідомив Саква.

Він зазначив, що вже станом на 8 липня були недоступні 1000 МВт АЕС, 800 МВт Слов'янської ТЕС і 1000 МВт київських і харківських ТЕЦ. За даними Міністерства енергетики, лише за 8 липня запаси вугілля на складах ТЕС скоротилися на 10 тисяч тонн. ТЕС використовували 55,4 тисяч тонн, а постачання склали лише 44,6 тисяч тонн.

Також на початку липня зупинила роботу Слов'янська ТЕС "Донбасенерго". Системний оператор присвоїв станції статус "дефолт".

В "Донбасенерго" заявили, що ТЕС не може продовжувати працювати в збиток через аномальне падіння цін, викликане спекуляціями на ринку на добу наперед (РДН). Компанія закликала регулятор НКРКУ виправити ситуацію і переглянути правила роботи ринку, які дозволяють такі маніпуляції.

На початку липня ціна на РДН впала до історичного мінімуму 40 коп/кВт год, що істотно нижче за собівартість виробництва електроенергії на АЕС і ТЕС. Міністерство енергетики також звернулося до регулятора з проханням заборонити спекулянтам займатися маніпуляціями на ринку на добу наперед, також міністерство ініціює введення "чорного списку" несумлінних учасників ринку електроенергії.

Народний депутат Людмила Буймистер пояснює, що в країні немає ні вугілля, ні можливості, щоб його придбати. А сьогоднішня криза і ризик віялових відключень - це прямий наслідок масштабних зловживань фірм-посередників, які завдають збитки генеруючим компаніям на мільярди гривень.

"Зараз 12 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ зупинені через відсутність вугілля і газу. Кожен третій блок державної "Центренерго" сьогодні не може працювати, тому що на складах немає вугілля і грошей, щоб заплатити за газ. Держкомпанія звернулася до РНБО з проханням виділити з резервного фонду гроші на закупівлю вугілля. Фактично 4-6 компаній "без роду і племені" вивели з енергоринку десятки мільярдів гривень, яких було б досить для впевненої підготовки до опалювального сезону", - додала Буймистер.

Михайло Волинець, нардеп, голова "Незалежної профспілки гірників України" розповідає, що Україна зараз вступила в глибоку фазу кризи і країна зовсім не підготовлена до осінньо-зимового опалювального періоду 2021-2022 року.

"Запасів вугілля зараз на складах 850 тисяч тонн, це критично мало. Потрібно хоча б 3 млн тонн. Друге, зупинялася робота теплових електростанцій з тієї причини, що вже в кінці червня на початку липня, почали активно діяти спекулянти на енергетичному ринку України, вони обвалили ціни. У той час для населення, для споживачів ціни не падали. Вони просто нанесли мільярдні збитки тепловим електростанціям, тому вони не можуть розрахуватися за поставлене вугілля з вугільними підприємствами. З іншого боку, ціна на українське вугілля критично занижена. На 2 липня у нас з 78 ТЕС зупинялося 52 блоку. Деякі заходи регулятор вже вжив, я звертався до прем'єр-міністра, щоб скликати антикризовий штаб. Він був скликаний, але нічого суттєвого не було вирішено. Сьогодні борг по зарплаті шахтарям становить 1,7 млрд гривень. У зв'язку з тим, що поставлялася російська електроенергія на український ринок це теж дуже сильно вдарило по тепловій генерації, а також вугільних підприємствах. Як швидко виходити з цієї ситуації мені важко сказати, ці проблеми створювалися роками", - розповідає він.

Іван Плачков, колишній міністр палива і енергетики України пояснює УНН, що нинішня проблема відбувається через те, що немає єдиного центру прийняття рішень і центру відповідальності, це найголовніше в управлінні енергетичним центром країни. За його словами, профільне міністерство, завдяки ідеям реформаторів, позбавлене можливості впливу на ситуацію. Тобто міністерство не керує "Укренерго", яке зараз в структурі Мінфіну.

План виживання на опалювальний сезон

Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв вважає, що Україні слід "на національному рівні приймати план "виживання" в цей опалювальний сезон".

"Інакше вже в листопаді припиниться повна оплата за газ, і ми будемо мати катастрофічну ситуацію у всіх регіонах", - додав заступник голови КМДА.

Проблеми з недостатньою кількістю вугілля відбуваються не перший рік. Навіть на початку поточного року, владі доводилося оперативно шукати нові поставки. Одна з ключових причин чому так відбувається - Україна після початку блокади Донбасу в 2017 році втратила стабільні поставки енергетичного вугілля в необхідному обсязі. А імпорт, істотно дорожчає.

Як влада буде виходити з ситуації? Перше - внутрішнє вугілля, але його видобуток і постачання розписані і купити його в потрібному обсязі буде вкрай важко. Його навіть не вистачає на поточні потреби. Друге, те до чого вже не один раз вдавалися в кризові моменти - купувати імпортне вугілля. У Росії воно коштує близько 120 доларів, в Казахстані - близько 100 доларів, і ще значно дорожчє якщо враховувати доставку. Причому всі кричать і радіють, що зараз ціна електроенергії становить 1,50-1,60 грн, і це вирішило всі проблеми. Але при цьому ніхто не згадує, що її собівартість 1,90-2,00 грн. Тобто питання не вирішене. Так, на ринку відносно стабілізовано ситуацію, але це не дозволить опалювати необхідні обсяги, а значить варто очікувати дефіцит електроенергії.

За словами експертів, спочатку буде технічна допомога з Білорусі та Росії, для того щоб утримати баланс енергосистеми. Потім доведеться закуповувати якийсь комерційний обсяг електроенергії. А після виникнуть економічні вимоги щодо підвищення цін, не виключено, що і політичні, оскільки електроенергія російська.

"Електроенергетичний комплекс сьогодні роздроблений і не координується жодним органом. Всі підприємства підпорядковуються різним міністерствам і відомствам: "Укренерго" - Мінфіну,"Енергоатому" - Кабміну і т.д. Фактично, Міністерству енергетики не підпорядковане жодне підприємство, крім кількох державних шахт. Тому галузь некерована і некоордініруема. Повинно бути прийнято рішення про призначення віце-прем'єра з ПЕК. Це єдиний рецепт, але може його реалізувати тільки одна людина - Президент України

Я думаю зараз поставлять завдання збільшити видобуток вугілля і підключать РНБО, Президент підключиться. Я як людина, яка очолювала галузь при трьох різних урядах можу сказати, що якщо місяць тому для мене ця ситуація була хвилююча, то зараз тривожна", - пояснює екс-міністр енергетики Плачков.

Експерти запевняють, що, якщо протягом місяця влада не врахує всі ризики і не вирішить питання з поставками вугілля, віялових відключень не уникнути. А тривала енергетична криза може і зовсім відкинути країну в часи, коли світло і тепло були розкішшю.

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