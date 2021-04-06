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Опади в Україні стихнуть до вихідних - синоптики

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні у середу, 7 квітня, очікуються мокрий сніг та дощі, 8 квітня - на більшості території невеликі опади, а припиняться вони вже 9 квітня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За даними синоптиків, завтра на півдні та південному сході країни помірні, місцями значні дощі, пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°. На решті території мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, вдень у центральних областях місцями значні опади, температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 2-9° тепла.

8 квітня в більшості областей невеликі опади, 9 квітня без опадів; температура вночі від 3° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла, у п'ятницю в центральних та південних областях до 13°.

Доповнення

На Київщині завтра опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.

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