Осадки в Украине утихнут до выходных - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине в среду, 7 апреля, ожидаются мокрый снег и дожди, 8 апреля - на большинстве территории небольшие осадки, а прекратятся они уже 9 апреля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По данным синоптиков, завтра на юге и юго-востоке страны умеренные, местами значительные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°. На остальной территории мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, днем в центральных областях местами значительные осадки, температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 2-9° тепла.
8 апреля в большинстве областей небольшие осадки, 9 апреля без осадков; температура ночью от 3° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла, в пятницу в центральных и южных областях до 13°.
Дополнение
В Киевской области завтра осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.