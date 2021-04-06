Осадки в Украине утихнут до выходных - синоптики

Детали

По данным синоптиков, завтра на юге и юго-востоке страны умеренные, местами значительные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°. На остальной территории мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, днем в центральных областях местами значительные осадки, температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 2-9° тепла.

8 апреля в большинстве областей небольшие осадки, 9 апреля без осадков; температура ночью от 3° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла, в пятницу в центральных и южных областях до 13°.

Дополнение

В Киевской области завтра осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4°.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.