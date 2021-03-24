ООС: зафіксовано три обстріли з позицій бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Упродовж поточної доби й районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Цитата:
"З початку цієї доби, 24 березня, було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.
Поблизу Авдіївки, російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій наших захисників з гранатометів різних типів, а в районі Лебединського – ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 112 вибухонебезпечних предмети.
"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
23 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.