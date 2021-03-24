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ООС: зафиксировано три обстрела с позиций боевиков

Киев  •  УНН

 • 11360 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В течение текущих суток и районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"С начала этих суток, 24 марта, было зафиксировано три вражеских обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в пресс-центре.

Детали

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных типов, а в районе Лебединского - враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за текущие сутки разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 112 взрывоопасных предметов.

"Украинскик воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

23 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

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