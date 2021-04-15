ООС: зафіксовано три обстріли українських позицій

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"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Деталі

Зокрема, неподалік населеного пункту Новозванівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селища Зайцеве – зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 8 гектарів території та передали на знищення 66 вибухонебезпечних предмети.

"Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

14 квітня було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.