ООС: з початку доби ворог тричі порушив режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму тиші з боку бойовиків, в тому числі, із застосуванням мінометів різних калібрів. Сьогодні бойових втрат серед українських військових внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає", - сказав Гуцуляк.
Так, одночасно після 5:50 ранку, протягом півгодини, з напрямку від шахти 6/7 окупованої Горлівки ворог розпочав провокаційні обстріли позицій захисників України поблизу Майорська та селища Шуми.
"Зокрема, наші оборонці Майорська зафіксували розриви 11 ворожих мін калібрів 120 та 82 мм. Також бойовики застосували тут великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А по захисниках селища Шуми противник вів щільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - розповів Гуцуляк.
Окрім цього, вночі, після 1:35 від села Пікузи бойовики вели прицільний обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї по позиціях наших захисників Водяного.
Нагадаємо, впродовж "хлібного" перемир’я, з 21 липня по 2 вересня, на Донбасі зафіксовано 32 ворожих обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил.