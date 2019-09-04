ООС: с начала суток враг трижды нарушил режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения режима тишины со стороны боевиков, в том числе, с применением минометов различных калибров. Сегодня боевых потерь среди украинских военных в результате вражеских прицельных обстрелов нет", - сказал Гуцуляк.
Так, одновременно после 5:50 утра, в течение получаса, по направлению от шахты 6/7 оккупированной Горловки противник начал провокационные обстрелы позиций защитников Украины вблизи Майорска и поселка Шуми.
"В частности, наши защитники Майорска зафиксировали разрывы 11 вражеских мин калибров 120 и 82 мм. Также боевики применили здесь крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А по защитникам поселка Шумы противник вел плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - рассказал Гуцуляк.
Кроме этого, ночью, после 1:35 от села Пикузы боевики вели прицельный обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по позициям наших защитников Водяного.
Напомним, в течение "хлебного" перемирия, с 21 июля по 2 сентября, на Донбассе зафиксировано 32 вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил.