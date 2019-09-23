ООС: з початку доби ворог чотири рази відкривав вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Від початку поточної доби сьогодні, 23 вересня, з боку бойовиків зафіксовано 4 прицільні обстріли українських позицій. З 1:25 з напрямку від міста Докучаєвськ бойовики вели обстріл з АГС по позиціях наших оборонців Новотроїцького”, — сказав Гуцуляк.
Також, за його словами, бойовики двічі з напрямку від села Петрівське вели обстріли захисників села Богданівка Донецької області. З 2:35, протягом 20 хвилин, ворог застосовував озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. З 4:05, бойовики поновили тут обстріли вже з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
“З 10:50 бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках населеного пункту Зайцеве”, — зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, 22 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.