ООС: з початку доби бойовики тричі порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Донбасі бойовики з початку доби тричі порушили режим "тиші". Про це повідомила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню на Донецькому напрямку", - зазначає вона.
Повідомляється, що із підствольного гранатомета ворог здійснив по одному пострілу в напрямку позицій українських воїнів неподалік населених пунктів Невельське та Авдіївка, а поблизу Водяного відкрив вогонь із автоматичного станкового гранатомета.
"Ці ворожі провокації не несли загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат серед українських підрозділів немає", - додала вона.
Нагадаємо, минулої доби, 28 грудня, бойовики 13 разів порушили “режим тиші” на Донбасі, внаслідок чого один воїн отримав поранення.