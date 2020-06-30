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ООС: внаслідок обстрілів поранено двох військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Внаслідок обстрілів бойовиків біля Новозванівки осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Російські загарбники вкотре цілеспрямовано першими відкривають вогонь по позиціях наших захисників, підтверджуючи своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Так, сьогодні на Луганському напрямку біля Новозванівки, в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення", - повідомили у пресцентрі.

Зазначається, що евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

"Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників», - додається у повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції.

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