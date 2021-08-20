ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

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“Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано”, — повідомили у прес-центрі.

Там також додали, що: “До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 142 вибухонебезпечні предмети”.