ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби, 21 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — повідомили у прес-центрі.

“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, — додали у штабі.

Додамо, протягом минулої доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.