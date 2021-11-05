ООС: вдень бойовики п'ять разів порушили "тишу", є поранений

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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

"Біля Причепилівки ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм. У напрямку населених пунктів Болотне, Кримське та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Після надання домедичної допомоги його евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я задовільний.

Щоб припинити вогневу активність ворога, українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.