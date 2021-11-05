ООС: днем боевики пять раз нарушили "тишину", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил прессцентр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
"Возле Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотное, Крымское и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм. Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
По данным прессцентра ООС, в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. После оказания домедицинской помощи его эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Чтобы прекратить огневую активность противника, украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Напомним
За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.