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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: днем боевики пять раз нарушили "тишину", есть раненый

Киев • УНН

 • 12967 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил прессцентр ООС, информирует УНН.

ООС: днем боевики пять раз нарушили "тишину", есть раненый

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Возле Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотное, Крымское и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм. Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

По данным прессцентра ООС, в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. После оказания домедицинской помощи его эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Чтобы прекратить огневую активность противника, украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним

За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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