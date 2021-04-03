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ООС: сьогодні вже шість ворожих обстрілів, у тому числі з заборонених мінометів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано шість ворожих порушень режиму припинення вогню. З початку доби - один загиблий військовий, який підірвався на вибухівці під Шумами. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.

Цитата:

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій ЗСУ. З початку цієї доби, 3 квітня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

Деталі

За даними пресцентру ООС, 3 квітня у районі оперативно-тактичного угруповання “Схід” неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, як вказано, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

"Сьогодні, 3 квітня, неподалік населеного пункту Шуми... відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, внаслідок якого бойове травмування, несумісне з життям, отримав військовослужбовець Об’єднаних сил", - вказали у пресцентрі ООС.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, додали у пресцентрі.

Реакція української сторони

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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