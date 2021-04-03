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ООС: сегодня уже шесть вражеских обстрелов, в том числе с запрещенных минометов

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано шесть вражеских нарушений режима прекращения огня. С начала суток - один погибший военный, подорвавшийся на взрывчатке под Шумами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

Цитата:

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и дальше осуществляют обстрелы позиций ВСУ. С начала этих суток, 3 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Детали

По данным пресс-центра ООС, 3 апреля в районе оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, как указано, российско-оккупационные войска совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Сегодня, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы,.. произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого боевое травмирования, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Объединенных сил", - указали в пресс-центре ООС.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, добавили в пресс-центре.

Реакция украинской стороны

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

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