Нові втрати на Донбасі: боєць на смерть підірвався під Шумами

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"Сьогодні, 3 квітня, неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, внаслідок якого отримав бойове травмування, несумісне з життям, військовослужбовець Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Доповнення

Напередодні бойовики на Донбасі 21 раз порушили "режим тиші", є поранені серед військових та цивільних.