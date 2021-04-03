Новые потери на Донбассе: боец насмерть подорвался под Шумами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Под Шумами в зоне ООС насмерть подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook, передает УНН.
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"Сегодня, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью, военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Детали
Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
Дополнение
Накануне боевики на Донбассе 21 раз нарушили "режим тишины", есть раненные среди военных и гражданских.