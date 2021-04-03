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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 31868 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 47721 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104563 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 140560 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193358 просмотра

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Новые потери на Донбассе: боец насмерть подорвался под Шумами

Новые потери на Донбассе: боец насмерть подорвался под Шумами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Под Шумами в зоне ООС насмерть подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью, военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Детали

Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Дополнение

Накануне боевики на Донбассе 21 раз нарушили "режим тишины", есть раненные среди военных и гражданских.

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