ООС: протягом дня втрат серед українських військових немає
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі, втрат немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Об’єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню... Цієї доби втрат серед наших військовослужбовців не допущено”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Лебединське та Луганське.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема 4 рази із озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.
Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення.