ООС: бойовики знову обстріляли район Мар'їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В зоні ООС бойовики порушили режим тиші одразу з опівночі та знову обстріляли район Мар'їнки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"Сьогодні, 13 грудня, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші одразу з опівночі. Під ворожим вогнем з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї опинилися наші позиції в районі Мар’їнки. Противник вів прицільний обстріл з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька", - заявив Гуцуляк.
Бойових втрат внаслідок цього ворожого обстрілу від початку поточної доби немає.
Нагадаємо, 12 грудня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.