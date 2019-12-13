ООС: боевики вновь обстреляли район Марьинки

"Сегодня, 13 декабря, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины сразу с полуночи. Под вражеским огнем из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия оказались наши позиции в районе Марьинки. Противник вел прицельный обстрел по направлению от района Трудовской с оккупированного Донецка", - заявил Гуцуляк.

Боевых потерь в результате этого враждебного обстрела с начала текущих суток нет.

Напомним, 12 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.