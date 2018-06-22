ООС: бойовики здійснили 29 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Минулої доби, 21 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася стабільною та контрольованою, переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів. Бойовики 29 разів вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, три рази ворог застосовував артилерію та міномети. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

“Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське та Станиці Луганської, що на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве. Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького. Найбільш активні бойові дії протягом доби точилися на Маріупольському напрямку — в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль та Гнутове”, — вказано у повідомленні.

“Під час бойових дій минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення. За даними розвідки, трьох окупантів було знищено та ще трьох поранено”, — повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

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