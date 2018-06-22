ООС: бойовики здійснили 29 обстрілів позицій українських військових

“Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське та Станиці Луганської, що на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве. Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького. Найбільш активні бойові дії протягом доби точилися на Маріупольському напрямку — в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль та Гнутове”, — вказано у повідомленні.

“Під час бойових дій минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення. За даними розвідки, трьох окупантів було знищено та ще трьох поранено”, — повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.