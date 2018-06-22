ООС: боевики совершили 29 обстрелов позиций украинских военных

“Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской, Луганской области. На Горловском направлении в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Старогнатовка, Красногоровка, Марьинка и Новотроицкого. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении — в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово”, — указано в сообщении.

“Во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение. По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще трое ранены”, — сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.