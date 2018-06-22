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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101264 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109176 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124234 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142416 просмотра

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8 марта, 10:25 • 146363 просмотра

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ООС: боевики совершили 29 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 29 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. За прошедшие сутки, 21 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильной и контролируемой, подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. Боевики 29 раз прибегали к прицельного огня по нашим позициям, три раза враг применял артиллерию и минометы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

“Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской, Луганской области. На Горловском направлении в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Старогнатовка, Красногоровка, Марьинка и Новотроицкого. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении — в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово”, — указано в сообщении.

“Во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение. По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще трое ранены”, — сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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