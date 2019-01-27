ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. 26 січня російські бойовики десять разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Водяне;
з гранатометів та великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу селища Широкине;
з великокаліберних кулеметів — поблизу селища Невельське;
з гранатометів — поблизу селища Невоселівка Друга”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник обстріляв наші позиції:
“двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу селища Кримське;
двічі з мінометів калібру 82 мм., гранатометів та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Катеринівка;
з гранатометів — поблизу селища Старий Айдар;
з автоматичних гранатометів — поблизу населеного пункту Луганське”, — додається у повідомленні військових.
За даними розвідки, 26 січня, чотирьох бойовиків було знищено та двох поранено.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.