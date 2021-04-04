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ООС: бойовики запускали в бік українських позицій іграшковий літак, начинений вибухівкою

ООС: бойовики запускали в бік українських позицій іграшковий літак, начинений вибухівкою

Київ • УНН

 • 34561 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. На цьому тижні в районі селища Широкине в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі українські морпіхи виявили саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.

Цитата: 

"Збройні формування російської федерації продовжують провокувати наших захисників. Так на цьому тижні у районі селища Широкино ворожі війська активізували свої дії та використовували заборонене Женевськими конвенціями озброєння. Ворог останнім часом вдається до зовсім цинічних, хоч і не нових способів, це – дистанційне мінування", - йдеться в повідомленні.

Деталі 

Так, днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлений саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною. Прилетів за вітром зі сторони противника. Здавалося, невинна дитяча іграшка. При стягненні кішкою здетонувала. Умілі дії військовослужбовців зберегли життя та здоров’я особового складу.

Як зазначають у штабі ООС, подібні випадки застосування противником саморобних вибухових пристроїв не є поодинокими в районі проведення операції Об’єднаних сил. З 2014-го на Сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв. Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії й продовжують завдавати великої шкоди не тільки військовим, а й цивільному населенню.

У штабі ООС зауважили, що військовослужбовці при виявленні сторонніх предметів одразу викликають саперів, які знешкоджують небезпечні знахідки.

Доповнення 

Протягом минулої доби, 3 квітня, було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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