ООС: бойовики з мінометів обстріляли українських військових на Донбасі, є поранений

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні, 7 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Цитата

“В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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