ООС: бойовики вісім разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
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"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку цієї доби зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у штабі.
Деталі
Зокрема, у передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Водяного, російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети.
Поблизу Водяного збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Як наголосили в штабі ООС, бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 10 гектарів території та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.
Доповнення
27 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.