ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранений

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. 22 грудня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм., а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;
неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
двічі біля Красногорівки – зі стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

3 обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу з Новгородським – міномети калібру 82 мм.

Вчора, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

З початку цієї доби, 23 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, ситуація на ділянках розведення залишається стабільною.

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