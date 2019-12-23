ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. 22 грудня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм., а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;
неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
двічі біля Красногорівки – зі стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.
3 обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу з Новгородським – міномети калібру 82 мм.
Вчора, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
З початку цієї доби, 23 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, ситуація на ділянках розведення залишається стабільною.