ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм., А также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
рядом с Песками - из стрелкового оружия;
недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды у Красногоровки - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.
3 обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи с Новгородским - минометы калибра 82 мм.
Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
С начала этих суток, 23 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, ситуация на участках разведения остается стабильной.