ООС: бойовики тричі порушували “режим тиші”

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Про це УНН повідомили у штабі ООС.

Деталі

Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Реакція української сторони

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо

У зоні ООС на вихідних зберігався “режим тиші”.

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