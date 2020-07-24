ООС: бойовики тричі обстріляли позиції українських захисників

"24 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - повідомили у пресцентрі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог тричі відкривав вогонь по опорних пунктах наших захисників неподалік Старогнатівки.

На цій ділянці фронту загарбники відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. За поточну добу, внаслідок обстрілів противника, втрат серед українських захисників немає. На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 23 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.