ООС: боевики трижды обстреляли позиции украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"24 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскоими договоренностями", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг трижды открывал огонь по опорным пунктам наших защитников неподалеку Старогнатовки.
На этом участке фронта захватчики открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. За текущие сутки, в результате обстрелов противника, потерь среди украинских защитников нет. На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.