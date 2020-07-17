ООС: бойовики три рази порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"17 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників", - повідомили у пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Новотошківське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", проти наших оборонців агресор застосував міномети 82-го калібру.
Пізніше, противник проявив вогневу активність і біля Луганського, використавши при цьому протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
"За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, з тимчасово окупованої території України бойовики передали неідентифіковане тіло.