ООС: бойовики сім разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку цієї доби, 16 березня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Зокрема, окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.
З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
У передмісті Авдіївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї.
Як наголосили в пресцентрі, на дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 154 вибухонебезпечні предмети.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
15 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.