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ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

 • 11600 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Цитата: 

"Протягом поточної доби, 30 березня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 факт інженерного обладнання позицій", - повідомили у пресцентрі.

Деталі 

Зокрема, поблизу Авдіївки та Пісків, російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного – великокаліберні кулемети.

Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.

Як наголосили в пресцентрі, втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 102 вибухонебезпечні предмети.

"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

29 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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