ООС: бойовики 7 разів порушували “режим тиші”

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Протягом минулої доби, 29 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ООС.

Деталі

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, поруч містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, у передмісті населених пунктів Широкине, Мар’їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших військових немає.

Дії України

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.

Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російськими найманцями здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування.

З настанням сприятливих погодних умов, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три таких випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар’їнка та Зайцеве.

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на засіданні 29 березня прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити постанову про ситуацію на Донбасі.

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