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ООС: бойовики шість разів відкривали вогонь

ООС: бойовики шість разів відкривали вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"15 липня незаконні збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - повідомили у пресцентрі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу Талаківки – ще й з мінометів 120-го калібру.

По оборонцях Гнутового противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поруч з Новолуганським, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор обстрілював наших захисників з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

"За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

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