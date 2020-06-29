ООС: бойовики шість разів обстріляли позиції українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олексадр Мотузяник, передає УНН.
"Станом на 12.00 сьогодні, 29 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил задокументовано шість випадків відкриття вогню з боку російсько-окупаційних військ", - сказав Мотузяник.
Вже від початку цієї доби під ворожий вогонь потрапляли наші позиції біля н.п. Кримське, Березове, Хутір Вільний. В районі першого, о пів на десяту ранку, з напрямку н.п. Слов’яносербськ ворог випустив десять мін калібру 120 мм.
Біля Березового та с. Хутір Вільний російсько-окупаційні війська застосували протитанкові керовані ракети, гранатомети СПГ та стрілецьку зброю.
Українські воїни не залишили без відповіді жодну вогневу провокацію противника.
"Від початку доби двох наших військовослужбовців було евакуйовано з бойових позицій з осколковими пораненнями. Наразі їм надається медична допомога. Втрати противника уточнюються. Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та повністю контрольованою Збройними Силами України. Наші оборонці слідкують за діями противника та готові до миттєвого реагування на будь-які його провокаційні дії", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, 28 червня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню.