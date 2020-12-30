ООС: бойовики один раз відкривали вогонь біля Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Протягом поточної доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил практично вздовж всієї лінії розмежування спостерігалася тиша. Проте, одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.
Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 29 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.