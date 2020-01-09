ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. З початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції. Поранених та загиблих внаслідок обстрілу немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Від початку поточної доби станом на 12:00, було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Луганському напрямку", - сказано у повідомленні.
Так, починаючи з 10:20, протягом 30 хвилин, з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по позиціям Об’єднаних сил в районі населеного пункті Хутір Вільний.
За наявною інформацію, втрат з боку наших сил внаслідок прицільного обстрілу противника немає.
Нагадаємо, 8 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.