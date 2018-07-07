ООС: бойовики на Донбасі застосували великокаліберні кулемети

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку до 18-ї години противник порушував встановлене перемир’я на окремих напрямках, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру ООС.

"Російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь на Світлодарському та Маріупольському напрямках із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районі населених пунктів Новолуганське та Широкине", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-центру, упродовж сьогоднішнього дня втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.

"Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", - відзначили у прес-центрі.

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк повідомив, що 7 липня з опівночі бойовики тричі обстріляли з піхотного озброєння позиції українських військ на Донбасі. 

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