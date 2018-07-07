ООС: боевики на Донбассе применили крупнокалиберные пулеметы

"Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское и Широкино", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, в течение сегодняшнего дня потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

"Украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в пресс-центре.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил, что 7 июля с полуночи боевики трижды обстреляли из пехотного вооружения позиции украинских войск в Донбассе.