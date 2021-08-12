ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші", одного військового поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. З початку поточної доби у зоні проведення ООС зафіксовано два ворожі порушення режиму припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів у лавах українських військових є один поранений. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.
Цитата
“Протягом поточної доби зафіксовано 2 обстріли. Поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новомихайлівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. В результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої тяжкості”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Повідомляється, що до операції Об’єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.
“Зокрема, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 10 гектарів території та передали на знищення 138 вибухонебезпечних предметів”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Протягом минулої доби, 11 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.