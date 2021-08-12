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ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші", одного військового поранено

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. З початку поточної доби у зоні проведення ООС зафіксовано два ворожі порушення режиму припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів у лавах українських військових є один поранений. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.

Цитата

“Протягом поточної доби зафіксовано 2 обстріли. Поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новомихайлівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. В результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої тяжкості”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Повідомляється, що до операції Об’єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.

“Зокрема, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 10 гектарів території та передали на знищення 138 вибухонебезпечних предметів”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Протягом минулої доби, 11 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

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